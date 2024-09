PF de Campinas investiga envio de 73 aranhas e animais de outras espécies para o exterior

Apreensão feito pela PF contou com apoio do Ibama - Foto: Polícia Federal_Divulgação

A PF (Polícia Federal) de Campinas cumpriu, na manhã desta sexta-feira (6), um mandado de busca e apreensão contra um morador do município, no Residencial Novo Mundo, investigado por enviar 73 aranhas à Alemanha em outubro do ano passado. Em sua casa, os agentes ainda encontraram outros animais da fauna silvestre.

Segundo a PF, quando os agentes foram cumprir a ordem judicial na residência do investigado, por volta de 6h desta sexta, encontraram diversos animais da fauna silvestre. O balanço ainda não foi divulgado pela Polícia Federal, que batizou a ação como Operação Arachne.

De acordo com a PF, as investigações sobre o morador de Campinas tiveram início em outubro de 2023, quando uma encomenda com destino à Alemanha foi retida em um Centro de Distribuição dos Correios na mesma cidade com 73 aranhas do grupo Araneae, da família Theraphosidae, conhecida como Tarântula, sendo 43 delas do gênero Avicularia.

Os aracnídeos estavam em condições degradantes, como por exemplo, presos em frascos plásticos e sem alimentos. Além disso, a exportação foi realizada sem a devida licença ambiental.

Além das aranhas, a PF também apreendeu outras espécias de animais – Foto: Polícia Federal_Divulgação Animais foram encontrados em condições degradantes – Foto: Polícia Federal_Divulgação

Após a apreensão, as aranhas foram encaminhadas ao Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e o investigado responderá pelo crime de venda e exportação de animal da fauna silvestre sem a devida licença, além de outros crimes que foram constatados durante o cumprimento do mandado judicial.