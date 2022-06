Parque D. Pedro Shopping tem tentativa de roubo e tiros

O Parque D. Pedro Shopping, de Campinas, foi alvo da ação de criminosos na noite deste sábado (25), que, de acordo com informações iniciais da PM (Polícia Militar), teriam como objetivo roubar ao menos dois estabelecimentos comerciais do local.

De acordo com o portal G1 Campinas, dois seguranças do shopping foram feridos pelos disparos, sendo hospitalizados em seguida. Nenhum cliente foi ferido.

Ainda segundo informações da PM, as equipes realizaram incursões no interior do shopping e pela região entre a noite de sábado e a madrugada deste domingo (26), na busca pelos criminosos.

Três pessoas teriam sido presas na ação e um quarto criminoso teria sido baleado e morto.