Oito veículos são roubados do estacionamento do Aeroporto de Viracopos, em Campinas

Oito veículos foram roubados do estacionamento particular do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na madrugada deste sábado (22). Os assaltantes usaram fuzis, segundo relatos de um dos funcionários à PM (Polícia Militar).

Nenhum suspeito foi identificado ou preso até a publicação desta reportagem. Esta é a segunda vez em menos de três meses que o local sofre com ação de bandidos.

O estacionamento Garage Inn, no Aeroporto de Viracopos – Foto: Rodrigo Zanotto/Correio Popular

O manobrista do estacionamento, de 32 anos, estava na portaria no momento do crime. Ele disse à PM que, por volta das 3h deste sábado, dois carros de cor preta entraram no local, na sequência, os ocupantes desembarcaram e anunciaram o roubo. Eram dois homens armados com fuzis.

Eles fugiram com oito veículos, sendo seis caminhonetes e dois carros utilitários. A PM foi chamada.

De acordo com a assessoria de imprensa de Viracopos, todas as imagens das câmeras de segurança serão disponibilizadas à polícia para auxiliar na investigação do caso, que está sendo conduzida pela 4ª Deatur (Delegacia de Atendimento ao Turista), do aeroporto.

Segundo caso

Este é o segundo caso que o estacionamento GarageInn, que possui cessão para operar no Aeroporto de Viracopos, sofre com ação de criminosos.

Em abril deste ano, três caminhonetes foram furtadas. Três homens encapuzados entraram no estabelecimento e depois saíram dirigindo os veículos. Nesse caso, também ninguém foi preso.

Questionado sobre a segurança no local, o aeroporto reforçou a sua colaboração na elucidação dos crimes, mas pontuou que a responsabilidade seria da empresa, por ter a cessão do espaço.

“A concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, administradora do Aeroportos Internacional de Viracopos, informa que está apoiando as investigações das autoridades de segurança pública e oferece todo o suporte necessário para a solução do crime. O aeroporto vai disponibilizar todas as imagens às autoridades de segurança pública. O estacionamento em questão é administrado por uma empresa que possui a cessão para explorar a área”, traz trecho da nota.

O LIBERAL procurou a GarageInn por telefone, mas foi informado que o responsável não estava no local.