Oito bairros de Campinas tem alta incidência de casos de dengue

Esforços da população devem ser redobrados no controle de criadouros do mosquito Aedes Aegypti

A Secretaria de Saúde de Campinas emitiu um alerta para a alta incidência de casos de dengue em oito bairros da cidade e pediu que os esforços da população sejam redobrados no controle de criadouros do mosquito Aedes Aegypti.

Os casos aumentaram, especialmente, nos bairros Jardim Profilurb e Parque Universitário de Viracopos, na região Sudoeste; no Jardim Florence II e Jardim Satélite Iris I, na região noroeste; Bosque das Palmeiras, Vila Boa Vista e Jardim Campineiro, na região norte, e Vila Costa e Silva, na região leste.

Esforços da população devem ser redobrados – Foto: Prefeitura de Campinas / Divulgação

A secretaria de saúde de Campinas reforça que 80% dos focos estão nos quintais e dentro de casa. Entre os cuidados, os moradores devem manter caixa d’água fechada ou telada; limpar as calhas e, caso necessário, desentupi-as; trocar a água de vasos de plantas e lavar o recipiente com bucha e sabão para remover os ovos do mosquito.

As pessoas que têm bromélia devem regar a planta com mangueira de pressão uma vez por semana e limpar a face interna de todas as folhas (onde a água fica acumulada, o que favorece a proliferação de ovos e larvas do mosquito).

Outra recomendação é evitar o acúmulo de entulho e recicláveis. Quem precisa descartar este material, deve levar até um dos 16 ecopontos da cidade.