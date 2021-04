Obra da Sanasa deixará bairros da região do Castelo sem água

A Sanasa realiza nesta terça-feira (27) serviço de capeamento de redes e para isso será necessário interromper o fornecimento de água das 8h às 17h na região do Castelo, em Campinas.

Com isso ficarão sem água os seguintes bairros: Castelo, Vila Andrade Neves, Vila José Mattar, Vila Jerônimo Piccolotto, Vila Martini, Arruamento Nicolau Cerone, Fazenda Santa Elisa, PMC Jockey Club, Terminal Rodoviário de Campinas e Terminal Metropolitano de Campinas.

Segundo a prefeitura, parte do Jardim Chapadão, do Bonfim, do Vila Nova e do Guanabara também será afetada.

A Sanasa recomenda aos moradores que façam a reserva antecipada ao período para que não falte água nas residências.