Novo Cras entra em operação na região noroeste de Campinas

Unidade recebeu investimento de R$ 40 mil para as devidas adequações do prédio público

Começou a operar nesta quinta-feira (15) o novo Cras (Centro de Referência de Assistência Social) em Campinas. A unidade, batizada de Laudelina de Campos Melo, vai reforçar o trabalho de Proteção Social Básica na região noroeste da cidade.

O investimento foi de R$ 40 mil para as devidas adequações do prédio público para abrigar o novo Cras.

O Cras fica na Rua Alípio Pereira, 79, no Parque Floresta, e foi entregue pelo prefeito Dário Saadi (Republicanos) e a secretária de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Vandecleya Moro, nesta quarta-feira (14).

Unidade foi inaugurada nesta quarta-feira pelo prefeito Dário Saadi – Foto: Prefeitura de Campinas / Divulgação

Com mais esse equipamento, Campinas passa a contar com 13 Centros de Referência de Assistência Social, quatro deles na região noroeste. O Cras Laudelina vai ser referência para cerca de 5 mil famílias dos bairros Parque Floresta I,II, III e IV, Jardim Bassoli e Jardim São Bento.

O prefeito Dário Saadi afirmou que a obra estava no Plano de 100 Dias da Administração e destacou a importância desse novo equipamento para a região. “Esse Cras vai atender uma população de 5 mil famílias da região do Bassoli e é muito importante para reforçar a atenção básica da Assistência Social para que as questões de violência e de risco social sejam discutidas no início”, reforçou.

O prefeito lembrou ainda que o nome da unidade é uma homenagem à campineira Laudelina de Campos Melo, mulher negra que iniciou a luta pelos direitos das empregadas domésticas na década de 1940.

“Dona Laudelina dedicou a vida pelos direitos das empregadas domésticas. Na época em que começou a levantar essa bandeira ninguém aceitava a luta dos trabalhadores. Ainda em vida, transformou sua casa na sede do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos”, contou.

Os Centros de Referência de Assistência Social são unidades de proteção para as famílias. A função desse serviço é desenvolver trabalho social e fazer a gestão da comunidade atendida na região em que atua. O objetivo é prevenir situações de risco, com atividades coletivas e intersetoriais para fortalecer os vínculos familiares e comunitários.

Os Cras também integram a rede de serviços socioassistenciais. Os usuários recebem orientação para acessar benefícios e programas de transferência de renda.