Movimento aciona MP para pedir abertura de escolas em Campinas

O Movimento Escolas Abertas Campinas protocolou nesta quinta-feira (8) uma representação no MP (Ministério Público) em Campinas contra a prefeitura pedindo prioridade no retorno das aulas presenciais nas escolas das redes estadual, municipal e particular.

O movimento promove também uma carreata neste sábado (10), com concentração às 10h na Rua Francisco Teodoro, na Vila Industrial. A via é paralela à linha do trem, próximo ao Teatro Castro Mendes. O trajeto da carreata aguarda autorização da Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas).

Pais e donos de escolas particulares protestaram pela reabertura das escolas em carreata realizada no dia 7 de março – Foto: LUCIANO CLAUDINO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Uma das coordenadoras do Movimento Escolas Abertas Campinas, Patrícia Aparecida Machado Silvério Zanon, explicou ao LIBERAL que a partir de agora o Ministério Público de Campinas vai analisar os documentos para verificar se entende que a representação é legítima e válida.

“Se houver amparo legal, eles vão representar contra a municipalidade na pessoa do prefeito. Se eles entenderem que não há legalidade do nosso pedido vão ter que nos informar porque nosso pedido não é legal e deve ser declinado”, disse.

A também coordenadora do Movimento Escolas Abertas Campinas, Andréia Ferraz, criticou a postura do prefeito Dário Saadi (Republicanos), que, segundo ela, não está olhando para as escolas públicas, mas somente para as escolas da rede particular.

“Essa é uma das questões que a gente gostaria de discutir com ele, mas até agora ele não manifestou interesse em nos receber”, desabafou.

Na representação apresentada ao MP, o movimento ainda destaca que desde janeiro deste ano o novo secretário de Educação, José Tadeu Jorge, ensaia o retorno às aulas presenciais, de acordo com o Plano São Paulo. As escolas particulares retomaram suas atividades com aulas presenciais no dia 25 de janeiro e as estaduais no dia 28 de fevereiro, enquanto a rede municipal de ensino jamais retomou as atividades.

A Prefeitura de Campinas respondeu, em nota, ao LIBERAL que as escolas e entidades representativas estão em contato frequente com as Secretarias de Educação, Saúde e o próprio prefeito.

“A prefeitura está sensível às demandas de todos os segmentos da sociedade afetados pela pandemia. No entanto, a situação epidemiológica enfrentada pela cidade é adversa e está sendo avaliada periodicamente com muito rigor pelos setores responsáveis no combate ao coronavírus para que, o quanto antes e em segurança, as atividades econômicas voltem a funcionar. No momento, prevalece o decreto em vigor que proíbe as aulas presenciais. O objetivo, sempre, é encontrar as melhores soluções, priorizando em primeiro lugar a preservação da vida”.