Motorista fica preso às ferragens em acidente na Rodovia Santos Dumont

O motorista de um caminhão cata-treco, Nilson da Silva, de 47 anos, ficou preso às ferragens, após colidir na traseira de um caminhão baú, no Km 69, da Rodovia Santos Dumont (SP-075), sentido Indaiatuba, próximo ao acesso a Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas, por volta das 9h30, nesta segunda-feira (3).

Para o atendimento à vítima a Concessionária AB Colinas precisou interditar as faixas 2 e 3 e o acostamento. O motorista foi encaminhado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital da PUC Campinas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu após um sofá cair de uma Saveiro na pista. Na sequencia, o caminhão baú freou para desviar do sofá e o motorista do caminhão cata-treco não conseguiu frear e bateu na traseira do outro caminhão.

De acordo com a concessionária AB Colinas, foi registrada lentidão próximo ao local do acidente devido à curiosidade dos motoristas. Neste momento apenas a faixa 3 segue interditada onde os veículos estão parados para o trabalho da perícia da polícia civil e retirada dos caminhões.