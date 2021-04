Motorista de carreta morre em acidente na Rodovia dos Bandeirantes

Uma pessoa morreu nesta quinta-feira (8) após um acidente envolvendo dois caminhões e uma carreta, no km 92 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348). O acidente aconteceu no sentido capital, próximo ao bairro Vila União, em Campinas.

Motorista da carreta não resistiu aos ferimentos – Foto: Wagner Souza / Futura Press / Estadão Conteúdo

O acidente aconteceu por volta das 4h30 e uma carreta ficou com a frente totalmente destruída ao bater na traseira do caminhão. Outro caminhão que passava pelo local atingiu as ferragens que soltaram dos veículos e parou no acostamento.

O atendimento foi feito pela equipe da Concessionária CCR Autoban e pela Polícia Militar Rodoviária. O motorista de um dos caminhões ficou preso às ferragens. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo a Concessionária, a faixa três ficou interditada e liberada às 6h30. Os veículos ficaram no acostamento e após a perícia foram removidos do local por volta das 10h40.