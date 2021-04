Motociclista fica em estado grave após bater contra carro na Rodovia dos Bandeirantes

BMW S1000 RR ficou destruída após o acidente - Foto: Polícia Rodoviária - Divulgação

Uma motociclista ficou gravemente ferido após colidir contra a traseira de um carro na Rodovia dos Bandeirantes (SP-330), em Campinas, durante a noite deste sábado (10).

De acordo com o 4º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a colisão da moto com o veículo ocorreu por volta de 20h. O Volkswagen Gol branco, com placas de Campinas, que foi atingido pela moto capotou na faixa de canalização na altura do quilômetro 98 da rodovia.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A moto, uma BMW S1000 RR com placa de Sumaré, era conduzida por um homem natural de Angola, que ficou em estado grave. Ele foi socorrido por uma equipe da concessionária CCR AutoBAn, que administra a via, e encaminhado ao Hospital Renascença, em Campinas

Com o condutor foi localizado uma pistola .380 da marca Taurus, contendo seis munições e um carregador, mas foi constatado que ele possuía o porte legal da arma fogo.

Veículo atingido pela moto capotou na faixa de canalização na altura do quilômetro 98 da rodovia – Foto: Polícia Rodoviária – Divulgação

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Por conta de seu estado grave de saúde, não foi possível realizar o teste do etilômetro no motociclista. O motorista do carro foi submetido ao teste e não foi constatada influência alcoólica. Ele não sofreu ferimentos.

A motocicleta BMW/S1000 RR e a pistola .380 da marca Taurus ficaram apreendidas pela delegacia, pois o seu condutor ainda continua hospitalizado. O veículo Vw/Gol foi liberado para o seu condutor.