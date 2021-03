Ministério Público do Trabalho é ponto de arrecadação da campanha Campinas sem Fome

O prédio do MPT (Ministério Público do Trabalho) em Campinas está recebendo alimentos não-perecíveis para doação às famílias carentes que sofrem economicamente com a pandemia da Covid-19 na cidade. A Procuradoria volta a ser um ponto de coleta do Banco Municipal de Alimentos, programa de segurança alimentar ligado à Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos de Campinas.

Segundo os representantes do Banco de Alimentos, o número de pessoas cadastradas no aplicativo, as quais se tornam beneficiárias dos alimentos e itens de higiene após análise de situação socioeconômica, passou de 16 mil para 25 mil neste ano, em relação ao ano passado, um crescimento de 56%.

Os interessados podem levar suas doações de alimentos e produtos de higiene pessoal à sede do MPT Campinas, na Rua Pedro Anderson, 91, bairro Taquaral, de segunda a sexta, das 9h às 17h. A expectativa é manter o MPT como ponto de coleta durante todo o período de restrições impostas pelas autoridades governamentais por motivos sanitários.

Os beneficiários dos alimentos serão indicados pelas 146 entidades socioassistenciais do município e demais serviços públicos que atendem à população que vive em situação de vulnerabilidade social e risco nutricional, devidamente cadastrados no aplicativo do Banco de Alimentos. Além do MPT, a cidade conta com outros 17 pontos de coleta.

A Prefeitura de Campinas lançou a campanha “Campinas sem Fome” no dia 22 de março, a fim de incentivar a arrecadação de alimentos não perecíveis e itens de higiene, preferencialmente cestas básicas.

Nesta segunda-feira (29), o prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), recebeu uma doação de 12,6 mil cestas básicas para a campanha, totalizando 143 toneladas recebidas desde o início da ação.

A arrecadação foi fruto de doações de empresas como Patriani, Pastifício Selmi, Litucera, MB Engenharia Renova, Converd, Casamax, Estre e Galvani.