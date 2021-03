Mercadão de Campinas monta operação especial para a Páscoa

Com o acirramento da pandemia da Covid-19 e para evitar aglomeração, o Mercado Municipal de Campinas instalou gradis e tendas para organizar a fila de compras durante a Páscoa. Devido à fase emergencial, somente boxes de verduras, frutas, açougues e peixarias estão funcionando.

Mercadão de Campinas adotou novas medidas para atendimento na Páscoa – Foto: Decom / Prefeitura de Campinas

Os gradis foram colocados na entrada das peixarias, que conta com apenas um acesso pela parte externa do Mercadão. A medida teve início nesta segunda-feira (29) e segue até sábado (3).

Segundo a Associação dos Permissionários do Mercado Municipal e a Setec (Serviços Técnicos Gerais), autarquia da Prefeitura de Campinas, o acesso para área interna, onde ficam os açougues e os boxes que vendem bacalhau, entre outros alimentos in natura, também está sendo controlado.

As portas laterais permanecem fechadas e a entrada, permitida para apenas uma pessoa por família, é feita pela porta que fica na Avenida Benjamin Constant, enquanto a saída é pela Rua Barreto Leme.

Apenas 30 pessoas de cada vez têm acesso à parte interna do Mercado Municipal. À medida em que as pessoas vão saindo, outras são autorizadas a entrar, sempre utilizando máscara cobrindo a boca e o nariz. A medição da temperatura e a higienização das mãos também são obrigatórias, sendo que no acesso ao mercado estão instalados totens com álcool em gel.

O Mercado Municipal funciona até quinta-feira (1º), das 7h às 18h. Na Sexta-feira Santa (2), feriado nacional, das 7h às 12h, no sábado (3), das 7h às 16h e, por fim, no domingo de páscoa, das 7h às 12h novamente.