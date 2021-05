Menores capotam veículo roubado e são detidos pela GM em Campinas

Uma perseguição da Guarda Municipal de Campinas a um SUV Tracker cinza, na tarde desta segunda-feira (3), terminou em um acidente na Avenida José de Souza Campos (Norte-Sul), envolvendo colisão de três carros e o capotamento do SUV.

Menores causaram acidente envolvendo o carro em que estavam e ao menos mais três veículos – Foto: Guarda Municipal de Campinas / Divulgação

Segundo a Guarda Municipal, o veículo que capotou havia sido roubado minutos antes na Rodovia Heitor Penteado e estava ocupado por três menores. Um deles sofreu ferimentos leves.

A Guarda Municipal localizou o carro roubado na altura do viaduto Laurão, no Jardim Guarani. Ao perceberem a viatura, os infratores aceleraram e deram início à fuga.

Próximo à concessionária Dahruj Tower, no sentido Taquaral, os menores provocaram uma colisão entre três veículos e capotaram. No acidente, um radar ainda foi atingido. Uma arma de fogo foi apreendida com o trio. A ocorrência estava sendo registrada no 1º Distrito Policial no início da noite desta segunda.