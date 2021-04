Mais sete linhas de ônibus vão atender a Estação João Jorge, em Campinas

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) informou que outras sete linhas do sistema convencional de transporte público atenderão a Estação João Jorge, que compõe o Corredor BRT Ouro Verde (Ônibus de Trânsito Rápido) a partir da próxima segunda-feira (12). Essas linhas transportam cerca de 12,4 mil passageiros diariamente.

Passam a atender a Estação João Jorge, em ambos os sentidos, as linhas 120 (Terminal Ouro Verde); 140 (Terminal Vila União / Jardim Yeda); 141 (Jardim Capivari); 142 (Jardim Santa Terezinha); 162 (Jardim Paulicéia); 163 (Campos Elíseos); e 193 (Aeroporto de Viracopos).

O atendimento aos usuários destas linhas deixa de ocorrer nos pontos localizados nas marginais da Avenida João Jorge. Agora, serão 12 linhas no total, realizando paradas na estação.

Serão mais 20 veículos operando a nova estrutura diariamente, com embarque e desembarque pela faixa exclusiva. “A definição das linhas que utilizam a nova estação leva em conta os eixos e regiões atendidas. O intuito é que o maior número possível de usuários seja beneficiado com mais conforto e segurança no embarque e desembarque”, explica o presidente da Emdec, Ayrton Camargo e Silva.

Outras cinco linhas do sistema convencional de transporte atendem à nova estação desde a última segunda-feira (5). Juntas, elas transportam cerca de 13 mil passageiros diariamente. As linhas 317 (Jardim São José / Jardim São Marcos), 348 (Vila Marieta / Cidade Judiciária), 371 (Estação Parque Prado), 377 (Vila Marieta / Shopping Parque Dom Pedro) e 430 (Swiss Park) atendem ao sentido Centro. Já no sentido bairro, somente as linhas 317, 371 e 430 realizam parada.

Estação João Jorge

A Estação João Jorge é composta por uma plataforma de piso baixo e uma plataforma de piso elevado. A primeira, ativada para o sistema convencional de transporte público, conta com área total de 485 m². Possui estrutura metálica, iluminação em LED, piso de granito e bancos de concreto, o que proporciona maior distanciamento entre os usuários neste período de enfrentamento da pandemia de coronavírus (Covid-19). O espaço é totalmente acessível, conta com rampas, corrimões e piso tátil.

Já a plataforma de piso elevado será ativada quando o sistema BRT entrar em operação. Ela conta com 880 m², fechamento em vidro laminado duplo, portas automáticas, catracas eletrônicas de acesso e semáforos externos para orientação da parada do ônibus na plataforma.

No total, o BRT Ouro Verde contempla 14,6 km de extensão, saindo do Terminal Central e seguindo pelas avenidas João Jorge, Amoreiras, Ruy Rodriguez, Camucim até o Terminal Vida Nova. Juntos, os corredores BRT Campo Grande, Ouro Verde e Perimetral somam 36,6 km de extensão.