Mais de 2.600 pessoas são dispersadas em aglomerações no final de semana em Campinas

Operação Aglomeração Zero aconteceu neste sábado e domingo - Foto: Arquivo da Prefeitura de Campinas/Divulgação

Nas noites de sábado (14) e domingo (15), a Guarda Municipal de Campinas dispersou 2.651 pessoas durante a Operação Aglomeração Zero. Já as fiscalizações a estabelecimentos comerciais somaram 257 no fim de semana. Destes, 25 foram fechados e dois lacrados. Este é o balanço parcial, já que a operação prossegue na manhã desta segunda, 16 de agosto, de acordo com informações da Prefeitura de Campinas.

A operação, coordenada pela Secretaria de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, reforça o patrulhamento em locais que descumprem as medidas sanitárias de combate à Covid-19 e que geralmente reúnem um grande número de pessoas, sem distanciamento social, principalmente em vias públicas, praças e regiões que concentram bares.

No sábado, as equipes informaram que 1.362 pessoas foram dispersadas, 121 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados, 19 foram fechados e um foi lacrado. Já na madrugada de domingo (15), 1.289 pessoas foram dispersadas, 136 estabelecimentos comerciais fiscalizados, seis fechados e um lacrado.