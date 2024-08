Jovem denunciado pelo FBI é preso em Campinas por crime de ódio e uso de símbolos nazistas

Computador do suspeito foi vistoriado pela Polícia Civil - Foto: Reprodução

Um jovem de 20 anos, denunciado pelo FBI, (Departamento Federal de Investigação) dos Estados Unidos, foi preso em Campinas nesta terça-feira (13), por policiais civis da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic), por crimes de ódio.

Em seu celular e computador foram encontrados materiais de apologia ao nazismo e ações planejadas de ódio contra minorias, como negros e homossexuais, por exemplo.

O delegado Elton Costa, da DIG, explicou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (14), que existe uma cooperação entre órgãos internacionais que fiscalizam crimes de terrorismo, pedofilia e crimes de ódio, com o objetivo de combatê-los.

Ainda segundo o delegado, após as investigações dessa equipe internacional, foi constatada a presença de um brasileiro em grupos de disseminação de ódio, com apologia ao nazismo e ações terroristas contra minorias.

Essas informações foram repassadas à Polícia Civil do Brasil, que identificou o suspeito e o abordou nesta terça-feira em um posto de combustível de Campinas, onde ele trabalha como frentista.

Em vistoria no celular do suspeito e no computador que ele mantem em casa, os policiais encontraram mensagens e vídeos relacionadas a crimes de ódio.

“Na tela inicial do computador tinha a suástica nazista e ao verificarmos o conteúdo, encontramos especificamente uma série de vídeos de disseminação de ódio, vídeos nazistas, da Ku Klux Klan, de massacres ocorridos em diversos países, coisas do tipo”, declara o delegado Costa

O investigado foi identificado pela Polícia Civil com o auxílio de informações fornecidas por operadores de telefonia e provedores de internet. O suspeito foi levado à sede da DIG, onde foi autuado em flagrante por crimes de ódio e uso de símbolos nazistas.

O material apreendido deve auxiliar na identificação de outras pessoas, que assim como o morador de Campinas, participam de grupos de disseminação de ódio.