Idosa é resgatada em Campinas após denúncia de maus tratos

Uma idosa foi resgatada na tarde deste domingo (21) pela PM (Polícia Militar) e Corpo de Bombeiros após denúncias de maus tratos em uma casa no Jardim das Oliveiras, em Campinas.

Os policiais foram até o local após uma denúncia anônima sobre a situação da mulher.

Segundo a polícia, a mulher apresentava sinais de desidratação e não conseguia se mexer. Ela estava sozinha, sem água e com um pão com validade vencida na geladeira. A idosa estava deitada em um colchão colocado no piso de um quarto da residência.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A polícia teve que pular o muro para chegar até o local. Os policiais informaram que era possível sentir forte cheiro de mofo. Segundo a PM, o filho da idosa alegou que pagava uma cuidadora para visitar a mãe diariamente.

Bombeiros e policiais utilizaram um cobertor para conduzir a idosa ao hospital.

Tanto a cuidadora como o filho da idosa foram levados a delegacia para prestar depoimento.

Acompanhe a cobertura do LIBERAL sobre Campinas

O homem foi preso por abandono de incapaz, mas pagou fiança e foi liberado. A cuidadora, que também é idosa, foi ouvida e liberada. A polícia vai investigar se houve maus tratos.