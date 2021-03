Hospital Ouro Verde passa a atender apenas casos de Covid-19

Hospital passa a atender exclusivamente pacientes com Covid-19 - Foto: Decom / Divulgação

O crescimento desenfreado dos casos de Covid-19 e a necessidade de internação de pacientes infectados com a doença, a rede Mário Gatti determinou que a partir desta sexta-feira (19) o Hospital Ouro Verde passa a atender exclusivamente pacientes com Covid-19 em seus leitos de UTI e de enfermaria.

Dez leitos de UTI existentes na unidade, destinados a pacientes com outras doenças, passam a receber pacientes graves infectados com o coronavírus totalizando uma disponibilidade de 65 leitos de alta complexidade exclusivos para Covid-19.

Outros dez leitos de UTI Covid-19 começam a receber pacientes nesta sexta-feira, no Hospital Municipal Mário Gatti e serão mais dez na próxima semana. Com a ampliação, essa unidade somará 44 leitos de UTI para pacientes com coronavírus.

Parte dos 28 novos leitos de enfermaria Covid programados na ampliação do Hospital Ouro Verde entram em operação nesta sexta-feira e na segunda-feira (21).

“Estamos em um momento extremamente crítico da pandemia, com um grande número de pessoas necessitando de atendimento hospitalar. Mas já estamos próximos do limite de espaço físico, de recursos humanos e de equipamentos para a ampliação de leitos”, diz o presidente da Rede Mário Gatti, Sérgio Bisogni.

A Rede Mário Gatti está fazendo um levantamento nos dois hospitais municipais e nas unidades de pronto atendimento (UPAs) para avaliar onde novos leitos de enfermaria poderão ser abertos se a Covid-19 continuar a avançar na cidade.

Sérgio Bisogni afirma que é fundamental nesse momento a colaboração da população mantendo o isolamento social, distanciamento, uso de máscaras, higiene das mãos e evitar aglomerações.

“É preciso frear a transmissão do coronavírus e isso só vamos conseguir com a adesão da população às medidas sanitárias e com a vacinação”, afirma.

Outras medidas

Para garantir o atendimento à população nos leitos de UTI e de enfermaria Covid, a Rede Mário Gatti de Urgência, Emergência e Hospitalar vai suspender, a partir de 1º de abril e até 31 de maio, férias, licença prêmio, abono assiduidade e compensação de jornadas dos servidores que atuam na rede. A medida atingirá cerca de 2,5 mil funcionários concursados que atuam no Hospital Municipal Mário Gatti, Hospital Ouro Verde e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

A decisão foi publicada na edição do Diário Oficial do Município desta quinta-feira (18) e ocorre em função do agravamento da pandemia, com aumento expressivo do número de pacientes que necessitam de atendimento médico-hospitalar. A suspensão poderá ser aplicada também, em caso de necessidade, aos servidores contratados emergencialmente por meio de regime administrativo especial.