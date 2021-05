Hospital de Clínicas da Unicamp retoma cirurgias eletivas

Procedimentos foram suspensos em 9 de março diante de um cenário de superlotação e falta de leitos para pacientes com Covid-19

As cirurgias eletivas começam a ser retomadas de forma gradual a partir desta terça-feira (4) no Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp, em Campinas (SP). Elas foram suspensas em 9 de março diante de um cenário de superlotação e falta de leitos para pacientes com Covid-19.

Apesar da restrição praticada há quase dois meses, algumas cirurgias eletivas classificadas como importantes pela equipe médica precisaram ser realizadas. Foram 168 ao longo do mês de abril. No mesmo período, 308 cirurgias de urgência foram feitas.

O atendimento de sintomáticos da Covid-19 não será prejudicado com a retomada das cirurgias eletivas, pois uma nova sala cirúrgica foi preparada para a realização desses procedimentos.