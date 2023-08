Indivíduo disse que levava explosivo em sua mala de mão; ele teve a bagagem revistada e foi retirado do avião

Um homem foi preso no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na tarde deste domingo (20), depois de afirmar que estava com uma bomba a bordo de uma aeronave. O voo tinha como destino Cascavel, no Paraná.

Caso ocorreu no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas – Foto: Fernanda Sunega – Prefeitura de Campinas

De acordo com informações da PF (Polícia Federal), por volta de 17h30 de domingo, o suspeito já tinha embarcado na aeronave, assim como outros passageiros.

Pouco depois, um operador portuário acionou o departamento de polícia local, explicando que um indivíduo afirmava estar com uma bomba a bordo, em sua mala de mão.

Diante da situação, foi solicitado ao comandante da companhia aérea que identificasse o passageiro em questão.

Após a realização de todos os procedimentos de segurança previstos, foi pedido que o homem deixasse o avião, o que foi atendido por ele.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em seguida, uma equipe da Polícia Federal realizou um procedimento com um detector de explosivos nos itens pessoais do suspeito, mas, no entanto, não foi constatada a presença de nenhum artefato.

Todas as suas malas foram retiradas da aeronave por conta da situação.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Sendo assim, depois da confirmação de que não existiam riscos relacionados a explosivos, o voo seguiu para o seu destino.

Enquanto isso, o homem que afirmou portar uma bomba ficou preso em flagrante por crime de atentado à segurança do transporte aéreo. A pena prevista varia de 2 a 5 anos de prisão, em caso de condenação.