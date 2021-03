HC da Unicamp vai abrir 10 leitos de UTI Covid

Campinas conta atualmente com 419 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública e particular; 399 estão ocupados

O Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp vai abrir mais 10 leitos de UTI Covid e 18 leitos de enfermaria Covid na próxima semana. Desta forma o número de leitos de enfermaria Covid chegará a 54 e de UTI Covid para 50 leitos. Em entrevista ao LIBERAL, o superintendente do HC da Unicamp, Antônio Gonçalves de Oliveira Filho, disse nesta quarta-feira (24) que as novas vagas serão abertas em uma ala do HC que estava em reforma.

Superintendente do HC da Unicamp, Antônio Gonçalves de Oliveira Filho, disse que as novas vagas serão abertas em uma ala do HC que estava em reforma – Foto: Milton Paes – O Liberal

“Nós tivemos problemas estruturais. Tivemos que fazer essa reforma de ar condicionado, pois no final do ano passado tivemos um problema sério de ar condicionado. Tivemos que trocar compressores, então esses são leitos de UTI que estão vazios porque estamos terminando de arrumar essas partes estruturais de encanamento e elétrica e a gente tinha que colocar monitores novos, o que aconteceu nessa semana. Está dependendo da chegada de pessoal. A universidade autorizou a contratação de pessoa jurídica, um grupo de médicos e fisioterapeutas. A expectativa é de serem abertos na próxima terça-feira (30)”, revelou.

O médico Antônio Gonçalves disse ainda que nove pacientes estão intubados no pronto socorro e outros seis em enfermaria com atendimento em leitos de retaguarda à espera de leitos de UTI e de enfermaria voltados para Covid.

“Nós temos 40 leitos de UTI adulto para Covid, seis leitos para unidade coronária, 10 leitos para trauma e sete para cirurgias de oncologia e cardíaca. Não temos leitos disponíveis de UTI para doenças não Covid. Esses pacientes estão sendo atendidos em enfermaria com todo o suporte necessário”, disse

O superintendente do HC contou que a unidade segue realizando as cirurgias oncológicas e cardíacas, além de cirurgias de urgência e emergência.

“Nós temos o centro cirúrgico eletivo, ou geral; o centro cirúrgico de urgência e o centro cirúrgico ambulatorial. Os três centros cirúrgicos estão funcionando. O ambulatorial está sendo usado para operar urgências oftalmológicas. O centro cirúrgico eletivo basicamente é para operar oncologia e algumas cirurgias cardíacas e o centro cirúrgico de urgência para demais cirurgias”, explicou.

Ele também informou que o gabinete de solução de crise do hospital, as equipes de UTI, fisioterapia, farmácia, clinica e anestesia se reuniram na semana passada e revisaram todo o protocolo na utilização de medicamentos para intubação de pacientes, que corriam o risco de acabar. Segundo ele, com a utilização de forma racional e com a inclusão de algumas drogas, foi possível prorrogar o estoque de seis para 15 dias. A expectativa é de que esses medicamentos cheguem no começo de abril.

Vagas de UTI no AME

Em live realizada na tarde desta quarta feira, o prefeito Dário Saadi

(Republicanos) disse que o governo do Estado garantiu que abrirá leitos de UTI Covid a partir da próxima sexta-feira (26) no AME (Ambulatório Médico de Especialidades).

“Seriam cinco leitos na sexta-feira, cinco leitos no sábado (27) e os demais leitos na segunda-feira (29) totalizando 25 novos leitos de UTI e cinco de enfermaria”, disse.

Somados os leitos de UTI que serão abertos no HC da Unicamp com os do AME, Campinas terá 75 leitos de UTI Covid no SUS estadual.

Situação atual dos leitos em Campinas:

Nesta quarta-feira Campinas conta com 419 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública e particular. Deste total, 399 estão ocupados, o que corresponde a 95,22%. Há 20 leitos livres na rede particular. Há 203 pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave

(SRAG) precisando de leitos de enfermaria e de UTI.

A disposição de leitos de UTI Covid conta com 152 leitos no SUS Municipal, dos quais 152 estão ocupados, o que equivale a 100%. No SUS Estadual são 40 leitos, dos quais 38 estão ocupados, o que corresponde a 95%. Há 2 leitos disponíveis. Na rede particular são 227 leitos, dos quais 209 estão ocupados, o que equivale a 92,07%. Há 18 leitos livres.

Atualização da Covid

O prefeito Dário Saadi, atualizou nesta tarde, os dados da pandemia da

Covid-19 na cidade. Durante transmissão pelas redes sociais ele também informou que Campinas já vacinou mais de 10% da população.

“Até o momento, Campinas tem um total de 165.277 doses aplicadas da vacina contra Covid-19, sendo 123.968 de primeiras doses e 41.309 pessoas já receberam as duas doses. Isso dá mais de 10% da população imunizada”, detalhou.

Prefeito informou, durante transmissão nas redes sociais, que Campinas já vacinou mais de 10% da população – Foto: Prefeitura de Campinas – Divulgação

Foram confirmados mais 593 casos de Covid. Agora, a cidade contabiliza

78.439 casos da doença. Também foram confirmados mais 14 óbitos. Dessas vítimas, oito eram homens e seis eram mulheres. Com isso, Campinas chegou ao número de 2.198 óbitos. Com relação à faixa etária, oito tinham mais de 60 anos e seis tinham menos; 12 pessoas tinham comorbidades e duas não tinham outras doenças.

Segundo diretora do Devisa, Andrea Von Zuben, os dados de hoje estão incompletos por conta de uma instabilidade no sistema – Foto: Prefeitura de Campinas – Divulgação

De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), Andrea Von Zuben, o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) apresentou instabilidade após passar 24 horas fora do ar e, por isso, o número indicado no boletim desta quarta é inferior ao real.