HC da Unicamp retoma atendimento de emergências

Serviço ficou suspenso por 48 horas em função da superlotação do pronto-socorro, que trabalhava com 295% da capacidade operacional

O HC (Hospital das Clínicas) da Unicamp, em Campinas, retomou os atendimentos de emergências às 18h desta quinta-feira (3). O serviço havia sido suspenso por 48 horas em função da superlotação do pronto-socorro, que atuava com 295% da capacidade operacional. As cirurgias e internações eletivas seguem suspensas até o dia 7 de junho.

Segundo a assessoria de imprensa do HC, a situação era de normalidade na quinta-feira, quando os atendimentos foram retomados. O pronto-socorro estava com 31 pacientes, três deles intubados, e dos quais um já havia testado positivo para Covid-19. O hospital informou que não haverá atualização da situação do PS nesta sexta-feira.

Na ocasião do anúncio da suspensão, o pronto-socorro, chamado de Unidade de Emergência Referenciada, estava com 62 pacientes, dos quais cinco em estado grave e intubados, aguardando leitos de UTI. Tanto a terapia intensiva exclusiva para Covid quanto a geral apresentavam lotação e não tinham capacidade de giro de leitos.

A suspensão do atendimento de emergência havia sido informada à Cross (Central de Regulação da Oferta de Serviços de Saúde), aos serviços de resgate nas rodovias, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), bombeiros, prefeituras da região e ao grupamento Águia da Polícia Militar.