Guarda Municipal prende mulher por tráfico de drogas em Campinas

Uma equipe do GAE (Grupo de Operações Especiais) da Guarda Municipal de Campinas, durante patrulhamento nesta terça-feira (13), pela região do Jardim Campos Elíseos, abordou um homem de 21 anos e uma mulher de 29 anos, que estavam em atitude suspeita.

Dupla foi detida pela Guarda Municipal de Campinas nesta terça-feira – Foto: Guarda Municipal de Campinas / Divulgação

Durante revista, nada de ilícito foi encontrado com o homem. Já com a mulher foram encontradas dez porções de cocaína. Ela confessou que estaria na prática do tráfico de entorpecentes. O rapaz alegou que estaria no local para comprar drogas.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A equipe do Canil da Guarda Municipal foi acionada durante a ocorrência e os cães encontraram mais 41 porções de cocaína perto do local onde os dois estavam.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os guardas conduziram ambos ao plantão da 2ª Delegacia Seccional de Campinas. Mesmo liberado, o homem vai responder por porte de entorpecentes, enquanto a mulher foi presa por tráfico de drogas.