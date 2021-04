Guarda Municipal desarticula o 4º bingo em operação em Campinas neste mês

A Guarda Municipal de Campinas estourou na noite desta quinta-feira (22) mais um bingo na esquina das Ruas Dr. Quirino com a Thomaz Alves, no Centro. Os agentes chegaram ao local após uma denúncia anônima e flagraram 35 pessoas, inclusive idosos. Mais de 100 máquinas caça-níqueis foram encontradas e o local foi lacrado, com o responsável sendo multado. Esse foi o quarto estabelecimento do tipo flagrado neste mês na cidade.

Bingo foi flagrado nesta quinta-feira pela Guarda Municipal – Foto: Guarda Municipal de Campinas / Divulgação

No domingo (18), a Guarda Municipal flagrou outro bingo em operação na Rua Castro Mendes 145, no Taquaral. A GM também chegou ao local após uma denúncia anônima de aglomeração de pessoas. Foram apreendidas 38 máquinas, sendo que 18 pessoas estavam lá.

No dia 9 foi desarticulada uma casa de jogos em uma casa na Avenida Marechal Rondon, no Jardim Eulina. No local estavam 26 pessoas. Duas se apresentaram como funcionárias do bingo e 24 como apostadoras.

No dia 8 deste mesmo mês, outro bingo foi desarticulado na Rua Luzitana, também no Centro, No local foram encontradas 98 máquinas para o jogo. Havia 24 pessoas, sendo nove funcionários e 15 jogadores, a maioria de idosos.