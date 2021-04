Guarda Municipal de Campinas apreende drogas no Jardim Campo Belo

Drogas e dinheiro foram apreendidos após denúncia anônima - Foto: Digulgação - Guarda Municipal

O Grupo de Ações Especiais (GAE) da Guarda Municipal de Campinas, com apoio do canil, apreendeu 56 porções de maconha, 140 de cocaína e 139 porções de crack, além de R$ 246,00 em dinheiro, em uma residência no Jardim Campo Belo.

Um homem, de 21 anos, foi detido no local e assumiu ser o responsável pelos entorpecentes, que estavam armazenados dentro da casa.

A GM chegou ao local após denúncia de um morador, o qual informou ter conhecimento de uma residência no Campo Belo que estava sendo utilizada para armazenar entorpecentes.

O caso foi registrado na 2ª delegacia seccional de Campinas e o homem preso ficando à disposição da justiça.