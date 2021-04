GM fecha terceiro bingo clandestino em Campinas

No momento da abordagem, 18 pessoas estavam no local, a maioria idosos

Maioria das pessoas que estavam no local era idosos – Foto: Guarda Municipal de Campinas / Divulgação

A GM (Guarda Municipal) de Campinas flagrou um bingo clandestino em operação neste domingo (18), no bairro Taquaral. A GM chegou ao local após uma denúncia anônima de aglomeração de pessoas.

Este é o terceiro bingo clandestino desativado e com a presença de idosos em Campinas em menos de 15 dias.

No local, que fica na Rua Castro Mendes 145, no Taquaral, foram apreendidas 38 máquinas caça-níqueis e 18 pessoas estavam no bingo clandestino, a maioria idosos. O bingo clandestino foi lacrado e o proprietário multado.

38 máquinas caça-níqueis foram apreendidas – Foto: Guarda Municipal de Campinas / Divulgação

No dia 8 de abril foi desarticulada uma casa de jogos clandestina na Rua Luzitana, no Centro, No local foram encontradas 98 máquinas para o jogo. Havia 24 pessoas, sendo nove funcionários e 15 jogadores, a maioria de idosos.

No dia 9 de abril foi encontrado mais um bingo clandestino que operava em uma casa na Avenida Marechal Rondon, no Jardim Eulina. No local estavam 26 pessoas. Duas se apresentaram como funcionárias do bingo e 24 como apostadoras. Havia clientes idosos no local, inclusive, uma senhora com dificuldade de mobilidade, necessitando de andador. O bingo clandestino funcionava com 58 máquinas. Os dois locais foram lacrados e os donos multados.