GM de Campinas apreende 250 kg de drogas em ovos de Páscoa

A GM (Guarda Municipal) de Campinas apreendeu na manhã deste domingo (21) mais de 250 kg de drogas em uma residência na Vila Industrial. Parte dos entorpecentes estava dentro de ovos de Páscoa.

Parte das drogas estava escondida em ovos de Páscoa – Foto: Guarda Municipal de Campinas / Divulgação

Segundo a guarda, essa foi a maior apreensão feita pela corporação nos últimos anos. Foram apreendidos maconha, haxixe e pó de pólen de maconha, conhecido como kief.

A ação dos guardas municipais foi desencadeada por uma denúncia anônima, que indicava um forte cheiro de drogas no local. Ao chegar à residência, que estava com a porta aberta, os agentes identificaram a presença das drogas. Ninguém estava no local.

Foto: Guarda Municipal de Campinas / Divulgação

De acordo com o secretário de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, Christiano Baggi, todo o material apreendido foi encaminhado para o 1º DP da Polícia Civil, que segue com as investigações.

“No local, além das drogas – algumas em ovos de Páscoa – também foram identificados documentos que poderão ajudar a Polícia Civil a identificar e localizar os responsáveis”, disse.