Gestante de 35 anos morre de Covid-19 em Campinas

Uma gestante de 35 anos morreu vítima da Covid-19 em Campinas, nesta terça-feira (11). A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação do Hospital Maternidade de Campinas, que lamentou o falecimento.

Segundo a unidades de saúde, a vítima tinha 24 semanas de gestação e estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital desde o dia 11 de abril. Não foi informado se ela era moradora da cidade.

No comunicado distribuído à imprensa, o Hospital Maternidade explica que, desde o início da pandemia da Covid-19, este é o terceiro óbito causado pelo coronavírus na unidade, mas o primeiro de uma gestante.

Outros dois óbitos foram de mulheres que haviam dado à luz recentemente, puérperas. Uma era diabética tipo 1, tinha 28 anos e faleceu no dia 26 de março e, a outra, de 30 anos, no dia 31 de março.

Atualmente, segundo o hospital, há duas puérperas com Covid-19 internadas na UTI adulto e com um bebê, na UTI Neonatal, em observação, por ter nascido de uma mãe suspeita da doença.

Vacinação

Nesta terça-feira, diversos estados suspenderam a aplicação da vacina AstraZeneca, desenvolvida por Oxford e pela Fiocruz, em gestantes com comorbidades e puérperas.

O grupo passaria a ser vacinado a partir desta terça, junto com deficientes físicos, mas teve recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para que não fosse imunizado. A Anvisa, no entanto, não relatou nenhum evento adverso ocorrido em grávidas no Brasil.

Cidades da região, como Americana e Santa Bárbara d’Oeste, suspenderam a vacinação para gestantes com as doses de Oxford. O mesmo se deu em Campinas.

“Neste momento não será aberto o agendamento para gestantes e puérperas com comorbidades. A vacinação para gestantes que já haviam agendado também está suspensa”, informou a prefeitura.

Nesta terça, Campinas registrou mais 32 mortes e chegou a 3.154 óbitos pela Covid-19. Também foram contabilizados mais 434 novos casos, somando 96.193 até agora.