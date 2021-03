Fiscalização notifica três estabelecimentos e interdita academia em Campinas

As fiscalizações foram feitas com base em denúncias recebidas da população pelo 156

Equipes da Vigilância Sanitária de Campinas, com o apoio da Guarda Municipal, notificaram três estabelecimentos não essenciais em ações de fiscalização na tarde desta terça-feira (16). Os estabelecimentos estavam em funcionamento e tiveram que encerrar as atividades. Além disso, uma academia foi interditada por tempo indeterminado pela fiscalização.

A fiscalização visitou 13 estabelecimentos. Nove estavam respeitando as regras. A ação ocorreu nos bairros Cambuí, Centro, Nova Campinas, Jardim Chapadão e Jardim Novos Campos Elíseos e teve como objetivo vistoriar academias de musculação, comércios em geral, salões de beleza, clínicas de estética e comércio de alimentos. As fiscalizações foram feitas com base em denúncias recebidas da população pelo 156.

Na academia, a Vigilância constatou a presença de 25 pessoas praticando atividades físicas, o que está proibido na fase emergencial do Plano São Paulo. A academia estava com as portas fechadas de forma a camuflar o funcionamento. O estabelecimento foi interditado por tempo indeterminado.

Com a fase emergencial do Plano São Paulo, a Vigilância Sanitária de Campinas intensificou as ações de fiscalização, que passaram a ocorrer nos períodos da manhã, tarde e noite para verificação do cumprimento das medidas de controle e prevenção da Covid-19.

A Prefeitura de Campinas tem dois canais à disposição para denúncias da população, caso sejam observadas situações contrárias à contenção da Covid-19 através do sistema 156 e do telefone da Guarda Municipal, pelo telefone 153.