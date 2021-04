Escola de Campinas é alvo de fiscalização e autuação da Vigilância

Equipes da Coordenadoria de Vigilância Sanitária de Campinas efetuaram nesta terça-feira (20) uma fiscalização em uma escola de educação infantil e fundamental no Jardim das Paineiras. A unidade foi autuada.

A autuação foi realizada em ações de fiscalização em diversos estabelecimentos da cidade com o objetivo de verificar o cumprimento das medidas sanitárias obrigatórias previstas nos decretos municipais vigentes em função da pandemia do coronavírus.

A fiscalização na escola foi motivada por denúncia, realizada por e-mail, informando que a escola não estava respeitando a porcentagem máxima de 35% de alunos na forma presencial, além de não obedecer ao distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os alunos. As ações são preconizadas nos decretos vigentes em Campinas.

O estabelecimento estava em condições adequadas para o funcionamento, entretanto, foram verificadas, no local, não conformidades em relação às medidas de prevenção à transmissão da Covid-19. As responsáveis foram orientadas sobre a necessidade de regularização dessas questões e a escola será autuada por não possuir Licença Sanitária.

Os técnicos também inspecionaram padarias, supermercados e um bar nas regiões do Centro, Vila Industrial e Vila Proost de Souza, com denúncias de irregularidades registradas pelo 156. Não houve autuação, mas os responsáveis foram orientados sobre as medidas sanitárias obrigatórias a serem adotadas para o funcionamento com segurança dos estabelecimentos.