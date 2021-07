Engavetamento com três caminhões deixa dois motoristas feridos

Um engavetamento envolvendo três caminhões na Rodovia Bandeirantes, em Campinas, deixou um motorista em estado grave e outro com ferimentos leves. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (1º).

De acordo com informações da PMR (Polícia Militar Rodoviária), o condutor de um caminhão VW bateu atrás de um caminhão bitrem, ficando preso nas ferragens. Em seguida, o condutor de um caminhão Volvo, que carregava mercadorias perecíveis, se chocou contra a traseira do caminhão VW, causando o engavetamento. Ele também ficou preso nas ferragens.

O motorista do caminhão VW foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado grave e foi encaminhado para o Hospital Vera Cruz, em Campinas.

O condutor do Volvo foi socorrido pela equipe de Resgate da Concessionária CCR AutoBan e foi encaminhado ao Pronto-Socorro São José, também em Campinas. Já o motorista do caminhão bitrem saiu ileso do acidente.

Ainda durante o atendimento da ocorrência, o motorista do bitrem foi autuado por estar com EPIs (Equipamento de Proteção Individual) inadequado e o condutor do Volvo foi multado por estar com um dos pneus do caminhão em más condições.

Por conta do atendimento às vítimas, a rodovia ficou interditada, sendo liberada totalmente três horas após o acidente.