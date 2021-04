Empresários doam 25 toneladas de macarrão para campanha

A Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Campinas (Transurc) e as concessionárias de ônibus VB Transportes e Turismo, Itajaí Transportes Coletivos, Onicamp Transporte Coletivo, Expresso Campibus e Coletivos Pádova, doaram nesta quinta-feira (1º) 25 toneladas de macarrão para a Campanha “Campinas sem Fome”.

A entrega dos donativos ocorreu no Arruamento do Paço Municipal. O prefeito Dário Saadi recebeu a doação e agradeceu a todos os empresários envolvidos. “Temos certeza de que essa pandemia vai passar. Ela causa há mais de um ano impacto não somente no sistema de saúde, mas também na segurança alimentar. Muitas pessoas passam fome num momento difícil como esse e precisam de solidariedade”, disse o prefeito.

Entrega dos alimentos ocorreu no Paço Municipal de Campinas – Foto: Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

O diretor de comunicação e marketing da Transurc, Paulo Barddal, contou que, logo que a Campanha foi lançada, a Associação viu a necessidade de contribuir nesse momento difícil.

“O transporte é um dos setores essenciais desta cidade, que garante o direito constitucional de ir e vir e, como somos essenciais, também temos comprometimento com a comunidade. Sensíveis com essa situação adversa que não somente Campinas atravessa, mas todo o País, decidimos juntar nossas forças para contribuir com as famílias em situação de vulnerabilidade. Queremos agradecer pela oportunidade de participar da campanha”, disse.

A “Campanha Campinas sem Fome” foi lançada dia 22 de março e já arrecadou 170 toneladas de alimentos. Os mantimentos foram levados para o banco de alimentos e serão distribuídos pelas entidades parceiras para as famílias vulneráveis cadastradas no aplicativo Viva Vida. As doações são agendadas por mensagem via SMS, para evitar aglomeração.

Para saber como doar, as pessoas podem ligar no telefone (19) 3735-5400; mandar mensagem pelo (19) 98455-3777 (Whatsapp); ou pelo e-mail voluntariado@sanasa.com.br.

Há 27 postos de coleta, entre os quais Câmara Municipal, Lagoa do Taquaral, Bosque dos Jequitibás, subprefeituras, AR’s, sede da Sanasa e a Ceasa.

Nos dias 10 e 11 de abril, entre 9h e 17h, também ocorre a ação de arrecadação no estilo drive-thru, no Paço municipal, na Avenida Anchieta, 200.