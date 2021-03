Empresário que comandou o Grupo Caprioli morre em Campinas

O empresário Antonio Augusto Gomes dos Santos, que comandou a Caprioli Turismo, uma das mais tradicionais do setor de transporte de Campinas, morreu nesta segunda-feira (29).

Ele é pai da diretora de turismo da prefeitura de Campinas, Alexandra Caprioli. O sepultamento ocorreu nesta terça-feira (30) no Cemitério da Saudade, em Campinas.

Empresário Antonio Augusto Gomes dos Santos faleceu na noite de segunda-feira – Foto: Reprodução

A informação foi confirmada por Alexandra em suas redes sociais na noite desta segunda-feira. A causa da morte não foi informada pela família.

Em publicação, lamentando a morte do pai, Alexandra citou que o coração de Antônio parou.

Antônio Augusto Gomes dos Santos nasceu em 1º de janeiro de 1941, na cidade de Sertãozinho (SP). Chegou a Campinas em 1964 e, alguns anos depois, começou a trabalhar na Viação Caprioli, empresa do sogro, de quem mais tarde herdou o negócio. A empresa, fundada em 1933 pelo patriarca Savério Caprioli e seus filhos Mário e Anastácio, passou por diversas transformações, como o uso de gasogênio como combustível e o crescimento da malha rodoviária na região de Campinas.

A Viação Caprioli Ltda. foi vendida ao Grupo Belarmino em 2010, passando a chamar LiraBus. O grupo tinha ainda a Viação Boa Vista Ltda, Viação Lira Ltda e Viação Rosa dos Ventos Ltda, todas adquiridas pelo Grupo Belarmino.

As empresas do Grupo Caprioli atendiam Campinas, São Paulo, Guarulhos, Botucatu, Piracicaba, Conchas, Hortolândia, Monte Mor, Capivari, Laranjal Paulista, Tietê, Limeira, Jundiaí, Elias Fausto, Várzea Paulista, Vinhedo, Louveira, Campo Limpo Paulista, entre outras. O grupo também tinha uma empresa de aviação em parceria com o Grupo Águia Branca, a TRIP Linhas Aéreas.