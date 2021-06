Empresa de auditoria abre programa de estágio e trainee com vagas em Campinas

A PwC, que atua com auditoria e consultoria, está com inscrições abertas para a nova edição do programa “Nova Geração”, que oferece vagas para estudantes e profissionais recém-formados.

As inscrições vão até o dia 27 de junho e devem ser feitas pelo site: Programa Nova Geração PwC

A empresa busca talentos dos seguintes cursos: Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Cursos de T.I., Direito, Gestão Ambiental, Engenharias, Estatística, Física, Matemática e Marketing.

O Programa Nova Geração tem como objetivo desenvolver talentos e formar profissionais para atuar em diferentes áreas da companhia.

As vagas são destinadas para São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Maringá, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e Salvador.

Confira os demais pré-requisitos para participação:

Inglês a partir do intermediário;

Disponibilidade para trabalhar 08 horas por dia/40 horas semanais – se estiver cursando a universidade em período que não o noturno, é necessário ter disponibilidade para alterar o horário de estudo para este período;

Se estrangeiro, é necessário ter visto para trabalhar no Brasil.

Benefícios oferecidos pela PwC: