Emdec reforça frota para atender ampliação de horário do comércio

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) está reforçando nesta segunda-feira (3) o número de veículos das linhas do sistema de transporte público na cidade para atender ao aumento da demanda de passageiros, ocasionado pela ampliação do horário de funcionamento de comércios e serviços.

Nesta segunda-feira, as linhas 134 (Terminal Barão Geraldo), 362 (Parque Brasília I), 381 (Parque Dom Pedro / Shopping Iguatemi) e 386 (Rodoviária) recebem mais um veículo na frota em circulação. O reforço é válido para a operação em dias úteis. Além disso, a linha 224 (Residencial Sírius II) tem ajustes em sua programação horária.

A partir de terça-feira (4), passam a circular com mais um ônibus as linhas 108 (Jardim Aeronave I) e 171 (Campinas Shopping / Shopping Dom Pedro), em dias úteis, nos horários de pico.

Para suprir eventual aumento da demanda de passageiros, a Emdec mantém ônibus reservas nos principais terminais urbanos, nos horários de pico.

Os veículos estão distribuídos nos terminais Central, Ouro Verde, Campo Grande, Barão Geraldo, Shopping Dom Pedro e Iguatemi.

Flexibilização

Os ajustes estão alinhados à flexibilização da quarentena, determinada pelo governo estadual. Desde sábado (1), todas as atividades econômicas podem funcionar com horário reduzido, entre as 6h e 20h. Anteriormente, o horário de funcionamento era das 11h às 19h. A medida é válida enquanto durar a fase de transição do Plano São Paulo para enfrentamento da pandemia de coronavírus, prorrogada até o dia 9 de maio.

Para mais informações sobre o transporte público, a população conta com o aplicativo “Cittamobi”, disponível para sistemas operacionais Android e iOS. Ele informa, em tempo real, o horário da chegada do ônibus no ponto e itinerários, entre outras funcionalidades. Para esclarecer dúvidas sobre trânsito e transporte, acesse os canais do Fale Conosco Emdec, pelo telefone 118, site (portal.emdec.com.br/faleconosco); ou baixe o aplicativo “Emdec”, disponível para download no Google Play e App Store.