Emdec monta operação para dérbi campineiro nesta quarta

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) fará uma operação especial de trânsito no entorno do estádio Moisés Lucarelli, para evitar a circulação de veículos durante a realização do dérbi campineiro entre Ponte Preta e Guarani, nesta quarta-feira.

Esta é a penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista e a partida está marcada para as 21 horas, com portões fechados ao público devido à pandemia de Covid-19. Serão oito pontos com bloqueios totais. As interdições começam a partir das 18h.

Os fechamentos ocorrem nos acessos para a Rua Casper Líbero, pelas vias Afonso Pena, Frei José de Monte Carmelo, Salvador Caruso e Fernando Costa. Também no cruzamento da Rua Capitão Pedro de Alcântara com a Rua Luzitana; e Rua Fernando Costa com a Rua Thomaz Ortale.

A expectativa da Emdec é de encerrar os bloqueios viários por volta das 23h30. Serão sete agentes da Mobilidade Urbana em atuação. Dúvidas sobre circulação podem ser esclarecidas pelo telefone 118, o “Fale Conosco Emdec”.