Em Campinas, multinacional chinesa lança loja virtual para venda de painéis solares

Energia solar representa 13% de todo o abastecimento no Brasil, segundo o diretor de vendas da BYD Energy

A BYD, companhia multinacional chinesa focada em soluções sustentáveis, lançou uma loja virtual para venda de painéis solares nesta quinta-feira, em evento realizado em Campinas.

A princípio, a plataforma ficará disponível apenas para os instaladores realizarem orçamento e solicitarem a entrega dos aparelhos. Mas, num segundo momento, o acesso também será liberado para o consumidor final.

“A nova ferramenta vai revolucionar a maneira como nossos clientes fazem negócios. Com essa plataforma, vamos oferecer uma experiência única e diferenciada, que irá proporcionar facilidade e agilidade na hora de realizar seus pedidos”, declarou o presidente da BYD Brasil, Tyler Li.

Marcelo Taborda, diretor de vendas da BYD Energy, afirmou que a empresa começará a pensar na abertura para o consumidor final a partir de junho ou julho.

A plataforma elabora um orçamento automático para o cliente, com base em informações como endereço e consumo mensal de energia. “Com alguns dados básicos, a gente já sabe o tamanho do sistema, quantos módulos deverão ser usados, qual é a potência”, comentou.

Com a plataforma, as concessionárias dos automóveis da BYD poderão oferecer, em suas vendas, a possibilidade de o comprador também adquirir um kit fotovoltaico com painel solar, inversor e sistema de armazenamento, para que ele possa recarregar seu carro.

“Em breve, toda pessoa interessada em um carro elétrico também terá à disposição uma forma sustentável de geração de energia. É assim que nasceu a BYD, é assim que queremos construir um ecossistema cada vez mais limpo”, disse Marcelo.

O diretor apontou que, atualmente, a energia solar representa 13% de todo o abastecimento no Brasil. Ele acredita que, num prazo de cinco a dez anos, esse índice deverá superar a barreira dos 20%. “O solar vem crescendo a níveis exponenciais no Brasil há muito tempo.”

Ampliação

A BYD também anunciou que vai abrir, nos próximos meses, três novos centros de logística. Ainda neste semestre, haverá a inauguração de um no Rio Grande do Sul e outro em Goiás.

O terceiro, previsto para o segundo semestre, será instalado no Nordeste, mas ainda não tem estado definido. Pode ser Pernambuco ou Ceará. Essa ampliação vai aumentar em 50% a capacidade de armazenamento da companhia.

“Vamos atender nossos clientes de forma mais dinâmica e assertiva. Em alguns casos, vamos poder entregar em até um ou dois dias e esperamos atrair novos instaladores com isso”, declarou Marcelo.

O evento desta quinta ocorreu na BYD Energy, na Estrada Municipal José Sedano, e contou com palestras voltadas para o setor.

Empresa quer aproveitar incentivo à mineração em MG

Marcelo Taborda, diretor de vendas da BYD Energy, afirmou que a empresa quer iniciar um trabalho de mineração no Brasil, assim como já faz no exterior. A ideia da companhia é a aproveitar o incentivo do governo federal para extração de lítio em Minas Gerais.

O MME (Ministério de Minas e Energia) anunciou na última terça-feira o lançamento do projeto “Vale do Lítio”, que busca, por meio da mineração e da cadeia produtiva do lítio, o desenvolvimento de cidades mineiras.

“Para a gente salta os olhos”, disse Marcelo ao ser questionado sobre o assunto. O lítio é um mineral usado em diversas aplicações, com destaque para a fabricação de baterias – por isso o interesse da BYD.

Segundo o governo, o projeto vai gerar emprego e renda, além de melhorar a qualidade de vida dos moradores daquela região e consolidar o abastecimento do Brasil e do mundo com o lítio.

De acordo com o MME, o Brasil está entre os países com maior potencial de extração de lítio do mundo, assim como o Chile, Argentina, EUA, Canadá e Austrália.