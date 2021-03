Em Campinas, 4 em cada 5 casos de Covid-19 são de pessoas com menos de 60 anos

Os casos de contaminação do novo coronavírus (Covid-19) em Campinas avançam de forma mais rápida em pessoas com menos de 60 anos em 2021. Das 21.387 notificações entre 1º de janeiro a 17 de março, 17.676 são de pessoas com idades de 0 a 59 anos – ou seja, 82,6%. Esse número representa que a cada 5 contaminações do vírus na cidade, quatro são da faixa etária com menos de 60 anos.

Os dados são do Painel Covid-19, da Prefeitura de Campinas. A faixa etária com maior número de ocorrências é de 30 a 39 anos com 4.797 casos. Os casos de contaminação em pessoas com mais de 60 anos é de 3.707 notificações.

O número de mulheres contaminadas supera o de homens na faixa de 10 a 59 anos, com 9.363 casos. O número de homens contaminados nesta faixa etária chega a 7.934 ocorrências.

A exceção é na faixa etária de 0 a 9 anos, onde o número de pessoas do sexo masculino que contraíram Covid-19 é de 192 pessoas contra 187 do sexo feminino.

Os centros de saúde com mais casos notificados são o CS Centro com 1.322, seguido do CS Taquaral com 1.249 e o CS Aurélia com 1.046 ocorrências.

Desde o início da pandemia até esta quarta-feira (17), foram 75.281 pessoas que contraíram a Covid-19 em Campinas. Somente neste ano são 21.387 notificações, o que representa 28% do total de casos registrados na cidade.

O Painel Covid-19 foi desenvolvido pelo Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), em parceria com a Coordenadoria Setorial de Informática (CSI) da Secretaria de Saúde.

Toque de recolher

Para tentar conter o avanço dos casos e mortes pela Covid-19 na cidade, tem início nesta quinta-feira (18) as regras mais rígidas no toque de recolher em Campinas, entre 20h e 5h. Nesse período, só será permitida a circulação de pessoas que comprovarem atuar em atividades essenciais, como hospitais e farmácias.