Detran SP promove mais um leilão online de veículos em Campinas

Neste leilão, o terceiro realizado em 2021, serão ofertados 439 lotes entre carros e motos com e sem direito à documentação

Do total de 212 carros, 70 dão direito à documentação, 94 são sucatas e 48 são para usinagem - Foto: Emdec

Campinas terá mais um leilão online em de veículos que estão no Pátio Municipal de Recolhimento e Guarda de Veículos administrado pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas). Neste leilão, o terceiro realizado em 2021, serão ofertados 439 lotes entre carros e motos com e sem direito à documentação.

Do total de 212 carros, 70 dão direito à documentação, 94 são sucatas (desmanche) e 48 são para usinagem (prensa). No caso das motos, do total de 227, 125 terão documentação, 29 são sucatas e 73 destinadas para usinagem. A organização é realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran/SP).

Acompanhe a cobertura do LIBERAL sobre Campinas

O primeiro leilão de 2021 ocorreu nos dias 14 e 15 de janeiro e teve 638 lotes. O segundo leilão ocorreu entre os dias 4 e 5 de março e teve 644 lotes.

O interessado deverá acessar o site sumareleiloes.com.br e realizar o cadastramento. Os lances começam a partir das 10h desta quinta-feira (15) e o fechamento ocorre no dia 28 de abril, a partir das 10h. Poderão adquirir veículos com direito à documentação pessoas físicas, maiores de 18 anos, ou pessoas jurídicas. Já os veículos classificados nas modalidades sucata (desmanche) e prensa (usinagem) poderão ser adquiridos apenas por pessoas jurídicas, devidamente credenciadas no Detran/SP.

Os lotes que serão leiloados poderão ser visitados no dia 27 de abril, das 8h às 16h30, no Pátio da Emdec. A entrada deve ser feita pela Rua Francisco Teodoro, s/nº, na Vila Industrial, ao lado do túnel de pedestres e em frente ao numeral 1.053.

Por conta das medidas para contenção da pandemia do coronavírus (Covid-19), os visitantes deverão aderir ao protocolo sanitário adotado, que prevê uso obrigatório de máscara de proteção, aferição da temperatura corporal antes da entrada no prédio e distanciamento entre os participantes.