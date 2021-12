Deic e Detran realizam fiscalizações em empresas de desmonte em Campinas

O Deic (Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado) e o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) realizaram, nesta quinta-feira (9), uma operação para fiscalizar empresas de desmonte e peças usadas em Campinas.

Sete empresas de desmonte foram fiscalizadas em Campinas – Foto: Detran / Divulgação

Ao todo sete empresas foram fiscalizadas e dois desmontes foram autuados por apresentarem irregularidades administrativas e estruturais. Ainda durante a ação, uma empresa foi lacrada pois havia mudado de endereço sem prévia autorização e vistoria do Detran.SP.

“O importante neste tipo de fiscalização é verificar se os procedimentos estão sendo cumpridos à risca, evitando assim que o cidadão saia lesado. O Detran conta com os parceiros para terceirizar seus serviços, porém não abre mão de monitorar o atendimento”, afirma Neto Mascellani, diretor-presidente do Detran SP.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo Detran.SP, o objetivo da fiscalização é coibir o aumento dos furtos e roubos de veículos na cidade e vistoriar peças automotivas no interior dos estabelecimentos a fim de identificar possíveis produtos com queixa de crimes e fiscalizar a parte administrativa dos locais.

O órgão reforça a importância do cidadão realizar a consulta dos estabelecimentos credenciados no portal do Departamento de Trânsito antes de efetuar qualquer serviço. A busca pode ser feita em detran.sp.gov.br na aba de “Credenciados”. Caso a empresa não seja encontrada durante a pesquisa, o procedimento não deve ser realizado no local. Além disso, é de grande importância exigir sempre a nota fiscal do serviço que foi realizado.