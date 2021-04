Decreto regulamenta uso da Lagoa do Taquaral para competições esportivas

A Prefeitura de Campinas publicou nesta terça-feira (13), no Diário Oficial do Município, um decreto que regulamenta o uso a Lagoa do Taquaral para treinamentos, competições e eventos de remo, canoagem, stand up e natação.

Essas atividades, no entanto, não estarão liberadas para a população. Elas serão restritas a treinamentos, eventos e programas de confederações, federações e entidades conveniadas da Secretaria de Esportes e Lazer de Campinas.

Lagoa do Taquaral, em Campinas – Foto: Carlos Bassan / Prefeitura de Campinas

O início dessas atividades esportivas dependerá do Plano São Paulo, que estabelece o funcionamento dos diversos setores durante a pandemia. O secretário de Esportes, Fernando Vanin, acredita que isso só deverá ocorrer quando Campinas ingressar na Fase Amarela ou Verde.

A proposta é tornar o local em espaço de prática esportiva, treinamentos, competições e eventos aquáticos, que tem sido uma demanda das entidades e esportistas. A qualidade da água para a prática esportiva, segundo Vanin, atende aos padrões de balneabilidade, conforme laudo realizado no ano passado.

Liberação para eventos oficiais

A lagoa será liberada de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h para programas de atividades físicas, esportivas e eventos oficiais da Secretaria de Esportes, eventos oficiais das federações e confederações especializadas, treinamentos e eventos das entidades conveniadas, eventos externos (treinos, competições, espetáculos ou exibições) e treinamento de usuário externo credenciado junto à Secretaria de Esportes.