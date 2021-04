Dário Saadi participa de cerimônia online de posse do novo reitor da Unicamp

Prefeito Dario Saadi participa de cerimonia de posse online do reitor da Unicamp - Foto: Manoel de Brito - PMC

O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), participou na tarde desta segunda-feira (19), da cerimônia online de posse de Antônio José de Almeida Meirelles, conhecido como Tom Zé, como reitor da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) para o quadriênio 2021-2024.

Ele foi empossado pela secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, que representou o governador João Dória na cerimônia virtual.

Dário parabenizou o novo reitor pela eleição e nomeação. “Que tenha um mandato de muitas realizações e avanços neste período de crise sanitária jamais vista. No momento em que enfrentamos a pandemia, o negacionismo e o desprezo pela ciência, o papel da Unicamp é fundamental”, afirmou.

O prefeito disse também que espera ampliar as parcerias entre a Prefeitura e a universidade e desejou ao novo reitor sucesso em suas iniciativas.

O novo reitor lembrou que a universidade passou por momentos difíceis e já realizou conquistas importantes.

“Não há dúvida de que os anos pós autonomia universitária representam o mais importante período de êxito do ensino superior estadual. Formamos mais e melhores profissionais, geramos ciência e tecnologia de qualidade, com impactos importantes. Contribuímos com inovações para o desenvolvimento industrial e de instituições públicas e privadas. Manter e aprofundar esse rumo é o desafio da gestão que ora se inicia”, afirmou Tom Zé.

O novo reitor e sua vice, Maria Luiza Moretti, foram escolhidos em lista tríplice, após consulta em dois turnos à comunidade acadêmica. A chapa recebeu 51,9% dos votos.