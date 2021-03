Dário descarta ‘lockdown clássico’ e diz que reunião da RMC não anunciará ‘nada efetivo’

O prefeito de Campinas, Dário Saadi (Republicanos), descarta a adoção de um “lockdown clássico” e disse que a reunião virtual entre os 20 prefeitos da RMC (Região Metropolitana de Campinas), agendada para esta sexta-feira (19), não anunciará “nada efetivo” em um primeiro momento.

No entanto, é estudada a possibilidade de antecipação de feriados. A declaração aconteceu durante participação do chefe do Executivo em um fórum on-line promovido pela SMCC (Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas) na noite desta quinta-feira (18).

A possibilidade da região adotar conjuntamente medidas mais restritivas do que a fase emergencial do Plano São Paulo, ou até mesmo um lockdown regional, foi abordada na primeira reunião entre os prefeitos da RMC, na terça-feira (16). Porém, os líderes das 20 cidades preferiram aguardar até sexta para reavaliar o cenário.

“Amanhã [sexta] não será anunciado nada efetivo, mas estamos estudando, com muito cuidado, uma questão de antecipação de feriados”, antecipou Dário quando questionado sobre a reunião.

Já sobre o lockdown, Dário disse que conversou com o prefeito de Ribeirão Preto sobre a experiência da cidade com a restrição, que teve início nesta semana.

O receio em aplicar a medida em Campinas envolve, entre outras coisas, a capacidade de garantir que os profissionais de saúde tenham como chegar nos hospitais, já que o transporte público seria afetado.

“Nós não iremos, do ponto de vista de medida, fazer o lockdown clássico”, comentou Dario, sem dar maiores detalhes sobre as medidas que podem ser aplicadas a nível regional.