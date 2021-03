Criança de cinco anos morre de síndrome pós-Covid em Campinas

Campinas registrou 30 óbitos causados pelo novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, entre eles o de um menino de 5 anos. Segundo a Prefeitura de Campinas, conforme mencionado em boletim divulgado nesta terça-feira (23), a criança morreu de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica pós Covid.

A doença é caracterizada por inflamações da parede dos vasos sanguíneos de órgãos como rins, articulações, sistema nervoso central e vias respiratórias. O diagnóstico é baseado na presença de sinais e sintomas clínicos inespecíficos que devem ser avaliados dentro do contexto epidemiológico e excluídas outras causas.

Com os 30 óbitos, Campinas atingiu a marca de 2.184 pessoas que perderam a batalha contra a Covid-19 desde o início da pandemia. São 18 homens e 12 mulheres. Das vítimas, 23 tinham comorbidades e sete não tinham doenças preexistentes. São 22 pessoas com mais de 60 anos e oito com menos de 60 anos, incluindo a criança de 5 anos.

A cidade registrou também mais 491 contaminados pela doença nas últimas 24 horas. O total de infectados desde o início da pandemia é de 77.846 pessoas.

Ocupação de leitos

Campinas conta nesta terça-feira com 419 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública e particular. Deste total, 397 estão ocupados, o que corresponde a 94,75%. Há 22 leitos livres na rede particular. Em leitos de enfermaria Covid há 522 pessoas internadas.

Há 209 pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave precisando de leitos de enfermaria e de UTI. Todos esses pacientes estão sendo atendidos em leitos de retaguarda.

De acordo com o boletim Covid-19, no SUS Municipal são 152 leitos, dos quais 152 estão ocupados, o que equivale a 100%. No SUS Estadual são 40 leitos, dos quais 40 estão ocupados, o que corresponde a 100%. Na rede particular são 227 leitos, dos quais 205 estão ocupados, o que equivale a 90,31%. Há 22 leitos livres.