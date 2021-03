Agendamento de vacinas volta a ser suspenso em Campinas

Cidade conta com cinco centros de imunização - Foto: Fernanda Sunega - Prefeitura de Campinas

O agendamento para vacinação contra a Covid-19 em Campinas para maiores de 73 anos está temporariamente suspenso até a chegada de novas doses.

Na segunda-feira (15), o agendamento havia sido reaberto com disponibilidade de atendimento de 1.400 pessoas, para aplicação de doses remanescentes destinadas a grupos prioritários que cancelaram ou reagendaram a aplicação da vacina.

A área técnica no site https://vacina.campinas.sp.gov.br/ informou que as vagas foram ocupadas, na grande maioria, nas primeiras horas do agendamento e nesta terça-feira (16), às 7h30, se esgotaram.

A vacinação continua sendo realizada nos próximos dias para as pessoas que já estão agendadas.

Cidade conta com cinco centros de imunização, localizados no CVI (Centro de Vivência do Idoso), na Lagoa do Taquaral; Escola CAIC “Zeferino Vaz”, na Vila União; Clube Círculo Militar de Campinas, no Jardim Chapadão; Casa da Criança Paralítica, no Parque Itália; e o Centro de Imunização Noroeste (antigo prédio da NAED Noroeste), na Vila Castelo Branco.

Até esta terça-feira 142.342 pessoas foram vacinadas, sendo que 102.709 receberam a primeira dose e 39.633 a segunda imunização.