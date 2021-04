Conselho da Unicamp elabora lista tríplice para sucessão de Marcelo Knobel

A sessão extraordinária do Conselho Universitário (Consu) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), presidida pelo reitor Marcelo Knobel, elaborou nesta terça-feira (6) a lista tríplice que será encaminhada ao governador João Doria (PSDB) para a escolha do novo reitor da universidade.

Tom Zé é o primeiro nome da lista e alcançou 68 votos dos conselheiros – Foto: Arquivo pessoal

Antonio Meirelles, mais conhecido como Tom Zé, é o primeiro nome da lista e alcançou 68 votos dos conselheiros. O segundo nome a constar da lista tríplice foi Mario Saad e o terceiro Sergio Salles Filho.

Tom Zé venceu no primeiro e segundo turno o processo de consulta à comunidade realizado em março. A chapa que compôs com Maria Luiza Moretti obteve 51,97% dos votos no segundo turno.

Presidente da Comissão Organizadora da Consulta, o professor Paschoal Pagliuso relatou a tranquilidade com que aconteceu o pleito e destacou a participação massiva das três categorias da universidade na consulta.

No segundo turno, 94% dos docentes, 75% dos servidores e 25% dos estudantes participaram do processo. “Foi um processo diferente do que estávamos acostumados, mas agradeço a tranquilidade com que foi transcorrido o processo democrático na universidade”, avaliou.

Tom Zé possui graduação e mestrado em Engenharia de Alimentos e é doutor em Engenharia de Processos Térmicos e em Ciências Econômicas. É docente da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp desde 1987. O professor foi coordenador de pós-graduação entre 2011 e 2014 e diretor da FEA entre 2014 e 2018.