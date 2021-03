Com toque de recolher, ônibus param às 23h30 em Campinas

Após às 23h30, o sistema de transporte encerrará a operação - Foto: Fernanda Sunega - Prefeitura de Campinas

Com a implantação de medidas mais rígidas no toque de recolher a partir das 20h desta quinta-feira (18) até 5h em Campinas, os ônibus do transporte público coletivo municipal vão circular normalmente até 21h.

De acordo com a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), como o toque de recolher é às 20h, a população ainda terá uma hora para acessar o serviço na volta para casa.

Das 21h até as 23h30, as viagens serão de hora em hora, em todas as linhas, com exceção das linhas que atendem hospitais e linhas troncais, que percorrem os principais eixos, ligando o bairro ao Centro e Centro-bairro, que terão intervalos menores.

As principais linhas que atendem os hospitais públicos de cada eixo, que estão dentro das exceções são as linhas 121 e 131, que atendem o Hospital Dr. Mário Gatti e Hospital Ouro Verde; a linha 332, que atende ao Hospital de Clínicas da Unicamp, a linha 212, que atende ao Hospital da PUC Campinas e a linha 260, que atende ao Pronto-Atendimento do Padre Anchieta e UPA Metropolitana

Após às 23h30, o sistema de transporte encerrará a operação. A exceção, das linhas alimentadoras, que ligam os terminais aos bairros, nos terminais periféricos, que aguardam a chegada das linhas troncais para a última viagem. A operação das linhas do Corujão estará suspensa.

Venda do Bilhete Único

O posto da Transurc para a venda do Bilhete Único no Terminal Central, neste primeiro dia de nova operação, vai encerrar as atividades às 22h30. A partir de sexta-feira (19), o fechamento será às 22h.

Os demais postos da Transurc nos terminais Metropolitano, Vila União, Vida Nova, Barão Geraldo, Ouro Verde, Campo Grande e Mercado, vão encerrar o atendimento às 21h já a partir de hoje.