Com dados represados, Campinas registra 536 novos casos de Covid-19

Com isso, o município totaliza 93.227 casos e 3.034 óbitos causados pelo novo coronavírus

A Prefeitura de Campinas registrou 536 novos casos do novo coronavírus (Covid-19) e mais 21 mortes nesta segunda-feira (3). Os dados foram atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde. Com isso, o município totaliza 93.227 casos e 3.034 óbitos causados pelo novo coronavírus.

Dos novos casos fatais, 11 pacientes eram mulheres e 10 eram homens; 17 tinham outras doenças. Da faixa etária, 14 tinham mais de sessenta anos e sete tinham entre 44 e 57 anos.

Vacinas

No balanço consta que já foram aplicadas 325.080 doses da vacina contra a Covid. Desse total, 200.706 pessoas receberam a primeira dose e 124.374 tomaram também a segunda.

Leitos

Campinas conta nesta segunda-feira com 378 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 nas redes pública municipal e particular de saúde. Deste total, 298 estão ocupados, o que corresponde a 78,84%. Há 80 leitos livres.

No SUS municipal são 161 leitos, dos quais 159 estão ocupados, o que equivale a 98,76%. Há dois leitos livres. Na rede privada são 217 leitos, dos quais 139 estão ocupados, o que equivale a 64,06%.

Há 19 pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave à espera de leitos de enfermaria e de UTI no SUS municipal. Destes, cinco aguardam leito de UTI e 14 de enfermaria.