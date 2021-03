Com chegada de vacinas, Campinas reabre agendamento para idosos a partir de 70 anos

A Prefeitura de Campinas reabriu desde as 17h desta quarta-feira (17), o agendamento para vacinação contra a Covid-19, com vagas para pessoas com 70 anos ou mais. A agenda foi reaberta após envio de novas doses pelo Governo do Estado.

O agendamento deve ser feito no site https://vacina.campinas.sp.gov.br/

ou pelo telefone 160, para aquelas pessoas sem acesso à Internet. Só serão atendidas pessoas que estiverem agendadas. É importante que a pessoa compareça ao local em que marcou para tomar a dose da vacina com antecedência de 10 minutos, para evitar aglomerações.

A vacinação continua sendo realizada em Campinas nos cinco centros de imunização, localizados no CVI (Centro de Vivência do Idoso), na Lagoa do Taquaral; Escola CAIC “Zeferino Vaz”, na Vila União; Clube Círculo Militar de Campinas, no Jardim Chapadão; Casa da Criança Paralítica, no Parque Itália; e o Centro de Imunização Noroeste (antigo prédio da NAED Noroeste), na Vila Castelo Branco.

Quem agendar a vacina deverá apresentar no momento da imunização o comprovante de residência no município, preferencialmente no próprio nome ou do cônjuge, e documento de identificação com foto.

Os Centros de Imunização funcionam das 8h às 20h de segunda a sexta-feira e das 8h às 18h aos sábados e domingos.

Segundo a Secretaria de Saúde de Campinas, já foram aplicadas 143.399 doses da vacina contra o coronavírus em Campinas, das quais 103.499 pessoas receberam a primeira dose e 39.900 já foram imunizadas também com a segunda dose.