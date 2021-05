Colisão entre carro e caminhão deixa uma vítima grave na Rodovia Lix da Cunha

Veículo Fiat Siena colidiu com lateral de caminhão - Foto: Polícia Rodoviária/Divulgação

Uma mulher de 70 anos de idade ficou em estado grave após uma colisão entre um carro e um caminhão na Rodovia Lix da Cunha (SP-073), em Campinas, durante o final da manhã desta sexta-feira (21). Outras duas pessoas tiveram ferimentos leves.

De acordo com informações do 4.º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), o acidente aconteceu por volta de 11h40 na altura do quilômetro 6 da via, no sentido Centro de Campinas.

O caminhão transitava pela via quando foi atingido na lateral esquerda por um veículo Fiat Siena prata que transitava na pista no sentido contrário.

Após a colisão, o carro acabou rodando na pista e também atingiu uma mureta de concreto. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Três pessoas ficaram feridas por conta do acidente. A senhora em estado grave foi socorrida pelo helicóptero Águia, da PM, e foi encaminhada até o Hospital das Clínicas, da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Outras duas pessoas ficaram levemente feridas. Uma delas foi levada para o Pronto Atendimento São José, no Jardim das Bandeiras, enquanto a outra foi encaminhada ao Hospital da PUC de Campinas.

O trecho da rodovia onde ocorreu o acidente ficou interditado durante o tempo necessário para os primeiros atendimentos às vítimas, mas já foi liberado ao tráfego de veículos.